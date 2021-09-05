Алексей Текслер поздравил южноуральских нефтяников и газовиков с профессиональным праздником

Традиционно он отмечается в первое воскресенье сентября

Сегодня, 5 сентября, в России отмечается День работников нефтяной и газовой промышленности. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил южноуральских нефтяников и газовиков и отметил, что они добывают и транспортируют природные ресурсы, без которых невозможна работа промышленных объектов, коммунальных предприятий и систем жизнеобеспечения.

«Нефтегазовый комплекс сегодня — это современные высокотехнологичные предприятия и первоклассные специалисты. Многие южноуральские предприятия производят трубы и арматуру, технику и оборудование для нефтегазовой отрасли, занимаются переработкой и транспортировкой природного топлива. Все это — важная часть национальной экономики, базис для дальнейшего повышения качества жизни людей»,— сказал губернатор.

Алексей Текслер поблагодарил работников нефтяной и газовой промышленности за их труд и пожелал крепкого здоровья, благополучия в семьях и новых профессиональных достижений.

Напомним, День работников нефтяной и газовой промышленности традиционно отмечается в первое воскресенье сентября.