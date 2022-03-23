Алексей Текслер поздравил южноуральских метеорологов с профессиональным праздником

День работников гидрометеорологической службы отмечается ежегодно 23 марта

Сегодня, 23 марта, в России отмечают свой профессиональный праздник работники гидрометеорологической службы. Губернатор Челябинской области поздравил их и отметил, что ежедневно от труда метеорологов зависит очень многое.

«Качественный экомониторинг и точные прогнозы погоды позволяют оптимально планировать хозяйственную деятельность, заранее подготовиться к ударам стихии, своевременно принять меры по снижению рисков для жизни и здоровья людей, предотвратить возможный экономический и экологический ущерб. Ваша профессия требует не только особой подготовки, но и полной самоотдачи, упорства, преданности своему делу»,— сказал губернатор.

Алексей Текслер поблагодарил южноуральских метеорологов за их профессионализм и пожелал новых успехов и благополучия.

Напомним, праздник был установлен указом президента России «О Дне работников гидрометеорологической службы» от 19 мая 2008 года и приурочен ко Всемирному дню метеорологии, который ежегодно отмечается 23 марта начиная с 1961 года. Именно этот день был выбран потому, что 23 марта 1950 года была создана Всемирная метеорологическая организация.