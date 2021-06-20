Алексей Текслер поздравил южноуральских медиков с профессиональным днем

Традиционно праздник отмечается в третье воскресенье июня

Сегодня, 20 июня, в России отмечается День медицинского работника. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил всех медработников и ветеранов здравоохранения с профессиональным праздником и отметил, что нет более благородного и гуманного дела, чем спасать жизни и здоровье других людей.

«Работа медика требует обширных знаний, абсолютной преданности профессии, готовности постоянно учиться новому и каждый день трудиться с полной самоотдачей»,— сказал Алексей Текслер.

По его словам, в прошлом году регион столкнулся с беспрецедентным вызовом в виде пандемии новой коронавирусной инфекции. И не только врачи работали в условиях колоссальной нагрузки, но и младший медицинский персонал, водители, диспетчеры, администраторы проявили беспримерную стойкость и помогали врачам побеждать опасную инфекцию.

«О подвиге южноуральских медиков уже немало сказано. Они стали героями многих журналистских материалов, работ художников и граффитистов, адресатами писем и отзывов благодарных пациентов. В Челябинской области появилась улица Героев Медиков, где в 2020 году мы в рекордные 74 дня возвели новые корпуса областной инфекционной больницы. Но все это и в малой степени не может передать глубину нашей благодарности людям, которые выбрали сбережение здоровья и спасение жизни человека своим призванием и профессией»,— добавил губернатор.

Алексей Текслер пожелал всем медикам крепкого здоровья, терпения и успехов, а также чтобы слова благодарности звучали не только в профессиональный праздник, но и в будни.