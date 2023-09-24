Алексей Текслер поздравил южноуральских машиностроителей с профессиональным праздником

Специалисты отрасли создают не только автомобили

Сегодня, 24 сентября, свой профессиональный праздник отмечают машиностроители. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил южноуральских мастеров и отметил, что свой талант они воплощают, создавая не только автомобили, но и современные образцы вооружения и высокотехнологичное оборудование для разных отраслей экономики.

«Продукция наших предприятий пользуется спросом по всему миру. Но самое главное — она служит развитию нашей страны, помогает решать большие государственные задачи, важнейшая из которых — достижение технологического суверенитета»,— подчеркнул губернатор.

Алексей Текслер поблагодарил нынешнее поколение машиностроителей за верность профессии и четкое выполнение производственных планов, а ветеранов отрасли — за то, что они заложили крепкие традиции добросовестного труда.

День машиностроителя в России отмечают с 1966 года в последнее воскресенье сентября. В этот день проходят различные мероприятия, в рамках которых поздравляют машиностроителей, а также награждают лучших работников отрасли.