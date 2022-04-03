Алексей Текслер поздравил южноуральских геологов с профессиональным праздником

День геолога отмечается в первое воскресенье апреля

Сегодня, 3 апреля, в России отмечается День геолога. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил южноуральских геологов и ветеранов отрасли с профессиональным праздником и отметил, что развитие добывающей и обрабатывающей отраслей, на которые опирается экономика Южного Урала, невозможно без их участия.

«Этот день в нашей стране символизирует признание трудовых подвигов многих поколений геологов, знак уважения тем, кто открывал и исследовал кладовые отечественных недр, помогал находить и осваивать природные богатства Южного Урала. Это праздник мужественных и сильных людей, с чьих изысканий начинается любое строительство — жилищное, промышленное, инфраструктурное»,— сказал губернатор.

Алексей Текслер поблагодарил геологов за профессионализм и ответственность, а также пожелал, чтобы их труд всегда был востребован и оценен по достоинству.

Традиционно День геолога отмечают в первое воскресенье апреля. Обычно в этот день награждают отличившихся сотрудников и проводят праздничные мероприятия.