Алексей Текслер поздравил южноуральских финансистов с профессиональным праздником

От их успешной работы зависит развитие региона и страны

Сегодня, 8 сентября, в России отмечается День финансиста. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил работников и ветеранов финансовой отрасли с профессиональным праздником и подчеркнул, что от их работы во многом зависят прочность, устойчивость и динамичное развитие не только региона, но и государства в целом.

«Вас традиционно отличают компетентность, скрупулезность, ответственность. Эти качества необходимы в вашей профессии, особенно в работе над региональным бюджетом. Рад отметить, что в Челябинской области за последние пять лет удалось обеспечить его сбалансированность и ярко выраженную социальную направленность», — сказал губернатор.

По его словам, благодаря высокому профессионализму южноуральских специалистов Челябинская область имеет статус региона, привлекательного для жизни и ведения бизнеса. Здесь стабильно выполняют бюджетные обязательства, ведут активную инвестиционную политику и успешно реализуют масштабные проекты.

Алексей Текслер поблагодарил работников и ветеранов финансовой сферы за добросовестный труд и пожелал им крепкого здоровья, счастья и успехов в делах.

День финансиста отмечают ежегодно 8 сентября начиная с 2011 года. В этот день награждают лучших сотрудников сферы, а также проходят различные праздничные мероприятия.