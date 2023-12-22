Алексей Текслер поздравил южноуральских энергетиков с профессиональным праздником

Губернатор Челябинской области отметил важность их работы, особенно в зимнее время

Сегодня, 22 декабря, в России отмечается День энергетика. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил работников и ветеранов отрасли с профессиональным праздником и отметил, что энергетики трудятся на своем посту и днем, и ночью, обеспечивая дома теплом и светом и организовывая бесперебойную деятельность предприятий и соцобъектов.

«Символично, что мы отмечаем День энергетика 22 декабря — в самый короткий световой день в году. Именно зимой особенно заметен труд специалистов отрасли. Нынешний декабрь, начавшийся с крепких морозов, в очередной раз продемонстрировал надежность регионального энергокомплекса и высокий профессионализм его работников»,— сказал Алексей Текслер.

Он пожелал энергетикам крепкого здоровья и новых успехов, а предприятиям отрасли — дальнейшего развития и процветания.

Профессиональный праздник был установлен в 1966 году указом президиума Верховного совета СССР в память о дне принятия плана Государственной электрификации России на VIII Всероссийском съезде Советов. Затем в документ внесли правки, и дату праздника передвинули на третье воскресенье декабря. В 2015 году правительство России подписало документ «О Дне энергетика» и вернуло ему прежнюю дату празднования — 22 декабря.