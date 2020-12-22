Алексей Текслер поздравил южноуральских энергетиков с профессиональным праздником

С 2015 года День энергетика в России отмечается 22 декабря

Сегодня, 22 декабря, в России отмечается День энергетика. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил южноуральских работников энергетической промышленности с профессиональным праздником и отметил, что их работа — одна из самых важных и востребованных.

«Потребности в энергоресурсах растут с каждым годом. Челябинская область активно строится, реализует новые инвестиционные проекты, обновляет инфраструктуру. Чтобы обеспечить перспективное развитие региона, энергокомплекс должен идти на шаг впереди остальных отраслей»,— отметил губернатор.

В этом году, несмотря на пандемию коронавируса, в Магнитогорске был открыт новый завод по производству сжиженного газа, продолжается строительство новых котельных, модернизация сетевого комплекса, а также все запланированные мероприятия на ГРЭС и ТЭЦ.

«От всей души благодарю энергетиков Южного Урала за профессионализм и высокую ответственность. Желаю предприятиям энергокомплекса дальнейшего развития и процветания, а всем работникам и ветеранам отрасли — успехов, крепкого здоровья, счастья и мира в семьях»,— поздравил Алексей Текслер.

Напомним, День энергетика начали отмечать 22 декабря с 1966 года в память о дне принятия плана Государственной электрификации России. В 1988 году Указом Президиума Верховного Совета СССР дата празднования была перенесена на третье воскресенье декабря. 22 декабря вернули в 2015 году Постановлением Правительства Российской Федерации.