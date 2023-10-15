Алексей Текслер поздравил южноуральских дорожников с профессиональным праздником

В Челябинской области в этом году отремонтировали и построили свыше 1,6 миллиона квадратных километров дорог

Сегодня, 15 октября, в России отмечается День работников дорожного хозяйства. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил дорожников с профессиональным праздником и отметил, что ежедневно они решают большую и ответственную задачу — содержат в рабочем состоянии всю обширную дорожную инфраструктуру региона.

«Дороги играют колоссальную роль в развитии нашей области. От них во многом зависят безопасность и комфорт южноуральцев, возможность быстро добраться в нужную точку, привлекательность региона для туристов и торговых партнеров», — подчеркнул Алексей Текслер.

Он напомнил, что в этом году только в Челябинске в рамках регионального проекта «Дорожный рывок» отремонтировали более 900 тысяч квадратных метров дорожного полотна, еще свыше 700 километров — в других городах и районах области. Ежегодно правительство региона не только выделяет дополнительное финансирование, но и повышает требования к качеству строительства и ремонта дорог.

Алексей Текслер поблагодарил дорожников за их профессионализм и добросовестный подход к делу и пожелал им новых успехов и здоровья.

День работников дорожного хозяйства ежегодно отмечается в третье воскресенье октября. Цель праздника — показать важную роль транспортной инфраструктуры.