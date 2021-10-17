Алексей Текслер поздравил южноуральских дорожников с профессиональным праздником

День работников дорожного хозяйства отмечается в третье воскресенье октября

Сегодня, 17 октября, в России отмечается День работников дорожного хозяйства. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил всех причастных к этой сфере и отметил, что дорожники занимаются важным и благородным делом.

«Вы строите и ремонтируете дороги, создаете дорожную инфраструктуру, соединяете между собой регионы, города, села, обеспечиваете развитие территорий и дальнейший рост экономики. Сегодня для строительства магистралей, развязок, других дорожных объектов используются самые современные материалы и научные разработки. Благодаря новым технологиям и самоотверженному труду специалистов дороги становятся более долговечными и надежными, пассажирские и грузовые перевозки — быстрыми и безопасными, а жизнь наших земляков — комфортной и динамичной»,— сказал губернатор.

Алексей Текслер пожелал ветеранам и действующим сотрудникам дорожных служб крепкого здоровья, благополучия и новых достижений.

Глава Челябинска Наталья Котова также поздравила челябинских дорожников, отметив, что эта отрасль всегда будет одной из самых важнейших не только для столицы Южного Урала и всего региона, но и для всей России. По ее словам, развитие дорожной инфраструктуры — это то, что влияет на темпы как экономического, так и социального развития города.

Также Наталья Котова поблагодарила дорожников за их работу и пожелала новых достижений.

Сегодня в России впервые отмечают День отца. Алексей Текслер поздравил южноуральских мужчин с новым праздником.