Алексей Текслер поздравил южноуральских депутатов с Днем российского парламентаризма

Они отстаивают интересы южноуральцев на всех уровнях

Сегодня, 27 апреля, отмечается День российского парламентаризма. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил парламентариев и отметил, что на Южном Урале сохраняются большие традиции политического представительства.

«Депутаты всех уровней — от поселений до крупных муниципальных образований — выступают от имени своих земляков, принимают важные решения для развития своих территорий. В этом году отметит свое 30-летие Законодательное собрание Челябинской области — главный представительный орган власти в нашем регионе. На федеральном уровне интересы южноуральцев отстаивают избранные от области депутаты Государственной думы, наши сенаторы в Совете Федерации», — напомнил губернатор.

По его словам, сегодня вся эта масштабная и разветвленная система представительства, которая выстраивалась десятилетиями, в полной мере выполняет свою функцию — служит прямой и эффективной связью между жителями области и институтами власти.

Алексей Текслер пожелал парламентариям плодотворно трудиться в интересах людей и всегда чувствовать персональную ответственность перед своими избирателями, а сотрудникам аппаратов представительных и законодательных органов — успешной работы.

Памятная дата была установлена указом президента России в 2012 году.