Алексей Текслер поздравил южноуральцев с днем местного самоуправления

Эту дату отмечают в нашей стране с 2013 года

Сегодня, 21 апреля, в России отмечается День местного самоуправления. Официально праздник отмечают депутаты и муниципальные служащие. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил их, а также всех активных и неравнодушных жителей региона с этим днем и отметил, что право людей решать вопросы местного значения и развивать свои города — одно из важнейших прав, закрепленных в Конституции нашей страны.

«Эффективность муниципальной власти напрямую влияет на качество повседневной жизни людей, состояние жилищно-коммунального хозяйства, городской среды, социальной инфраструктуры. И чем активнее проявляют себя жители области, чем отзывчивее и внимательнее к их инициативам местная власть, тем более благополучной, комфортной и безопасной становится жизнь южноуральцев в целом»,— сказал губернатор.

Алексей Текслер отметил, что именно для этого в Челябинской области развивают механизмы инициативного бюджетирования, укрепляют финансовую самостоятельность муниципалитетов и поощряют внедрение лучших управленческих практик в работу органов местного самоуправления.

Также губернатор пожелал всем муниципальным служащим, депутатам и активным южноуральцам крепкого здоровья и успехов в работе на благо своей Родины.

Напомним, День местного самоуправления в России установлен указом президента РФ Владимира Путина от 10 июня 2012 года.