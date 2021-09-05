Алексей Текслер поздравил южноуральских боксеров с победой на чемпионате России

Эдмонд Худоян и Андрей Стоцкий завоевали золото соревнований, которые прошли в Кемерово

Накануне, 4 сентября, южноуральские боксеры Эдмонд Худоян и Андрей Стоцкий стали победителями чемпионата России среди мужчин, который прошел в Кемерово. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил спортсменов с золотом соревнований.

«Андрей! Эдмонд! От души поздравляю Вас с замечательным успехом — победой на чемпионате России по боксу! Очень рад, что сразу два золота чемпионата завоевали южноуральские боксеры. Искренне восхищаюсь вашим мужеством и волей к победе. Южный Урал рукоплещет и гордится вами. Желаю новых победных выступлений на ринге, крепите спортивную славу Челябинской области и России!»— поздравил губернатор.

Отметим, Эдмонд Худоян завоевал титул сильнейшего боксера страны уже в третий раз. Андрей Стоцкий победил впервые. Оба южноуральца получили возможность войти в состав сборной России для участия в чемпионате мира, который стартует в Сербии в конце октября.