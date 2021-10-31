Алексей Текслер поздравил южноуральских автомобилистов с профессиональным праздником

День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта традиционно отмечается в последнее воскресенье октября

Сегодня, 31 октября, в России отмечается День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил работников и ветеранов автомобильной отрасли и отметил, что в транспортном потоке главная роль всегда остается за водителем.

«110 лет назад по улицам Челябинска впервые поехал автобус. Гораздо позже привычными видами транспорта стали трамваи и троллейбусы. А в наши дни южноуральцы совершают за год десятки миллионов поездок на городском, пригородном и междугородном автотранспорте, активно пользуются такси и личными автомобилями. По магистралям непрерывно движутся машины, перевозя пассажиров и грузы, задавая скорость и ритм повседневной жизни. Но в этом транспортном потоке главная роль всегда остается за водителем, от внимательности и профессионализма которого зависит безопасность людей на дороге. А механики и электрики обеспечивают готовность машин к напряженной работе»,— сказал губернатор.

Алексей Текслер пожелал всем, кто сегодня отмечает День автомобилиста, крепкого здоровья, уверенности за рулем и ровных дорог.

Напомним, День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта традиционно отмечается в последнее воскресенье октября.