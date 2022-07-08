Алексей Текслер поздравил южноуральских аграриев с Сабантуем

Сельхозпредприятия превысили план 2022 года на 27 тысяч гектаров

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил аграриев Челябинской области с Сабантуем — праздником плуга и успешным окончанием посевной кампании. Глава региона подчеркнул, что он уже давно перерос национальные рамки — а Сабантуй традиционно отмечают татары и башкиры, — и стал общим праздником всех жителей области.

«В этом году аграрии хорошо потрудились и заложили прочную основу для будущего урожая — только яровыми культурами засеяли свыше 1,8 миллиона гектаров. Как всегда, фермеры и сельхозпредприятия применили все свои знания и ресурсы, чтобы обеспечить продовольственную безопасность региона и нашей страны. За эту надежность в любые времена — спасибо всем, кто трудится на земле, обслуживает технику, из года в год возделывает южноуральские поля»,— поблагодарил губернатор.

Алексей Текслер пожелал южноуральцам хорошего настроения, оптимизма и заряда энергии для будущих трудовых свершений.

Сабантуй начали праздновать еще в древние времена. Аграрии задабривали духов плодородия, чтобы получить хороший урожай.

Подробнее о посевной кампании этого года читайте в нашем материале.