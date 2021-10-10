Алексей Текслер поздравил южноуральских аграриев с профессиональным праздником

Губернатор отметил, что сельское хозяйство давно стало важной отраслью в экономике Челябинской области

Губернатор Челябинской области поздравил южноуральцев с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Алексей Текслер отметил, что регион давно перестал быть исключительно индустриальным.

Системная работа в хозяйствах и эффективная государственная поддержка сделали Южный Урал одним из лидеров отечественного агропромышленного комплекса. Челябинская область на сегодня полностью обеспечивает себя качественным продовольствием, а продукты нашего региона знают и любят в других регионах и даже странах.

«Народная мудрость „Хлеб всему голова“ никогда не утратит своей актуальности. Я искренне благодарен сельским труженикам за вашу энергию, профессионализм, самоотверженность и любовь к родной земле. Знаю, порой вам приходится нелегко, но вы всегда можете рассчитывать на поддержку государства в трудную минуту. От всей души желаю всем работникам аграрной отрасли успехов, добра, благополучия, крепкого здоровья! Всего наилучшего вам и вашим родным!» — поздравил губернатор.