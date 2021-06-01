Алексей Текслер поздравил юных южноуральцев с Днем защиты детей

Праздник отмечается во всем мире 1 июня

Сегодня, 1 июня, отмечается Международный день защиты детей. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отметил, что это один из самых светлых праздников, который напоминает взрослым о том, что дети — это не только наше будущее, но и надежда и богатство любого народа.

«В Челябинской области более 750 тысяч детей и подростков, и мы стремимся создавать все условия для их гармоничного развития. Каждый год на Южном Урале открываются новые школы и детские сады, спортивные объекты, студии, кружки и секции, детские технопарки. Растет объем финансовой поддержки семей с детьми из федерального и регионального бюджетов. Развивается социальное наставничество, институты правовой защиты, благотворительное движение в интересах детей»,— сообщил губернатор.

Алексей Текслер отметил, что южноуральские дети и подростки очень талантливые и способные, и пожелал им радовать своими успехами родителей, бабушек, дедушек, учителей и всех, кто посвятил себя работе с подрастающим поколением.

«Желаю всем взрослым побольше терпения и веры в своих детей, а юным южноуральцам — крепкого здоровья, счастья и новых побед!»— добавил губернатор Челябинской области.

Напомним, праздник был учрежден в ноябре 1949 года в Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин. Впервые его отметили 1 июня в 1950 году. Целью праздника является привлечение внимания взрослых к соблюдению прав детей на свободу мнения, образование и защиту от насилия.