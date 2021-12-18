Алексей Текслер поздравил юных талантливых южноуральцев с Новым годом

В резиденции губернатора прошел праздничный концерт

Сегодня, 18 декабря, губернатор Челябинской области Алексей Текслер вместе с супругой Ириной поздравили с Новым годом юных южноуральцев, которые в этом году стали победителями и призерами областных, всероссийских и международных соревнований в разных сферах. В резиденции губернатора для 53 детей в возрасте от 11 до 14 лет устроили праздничный концерт с поздравлениями Деда Мороза и Снегурочки. Тех детей, которые не смогли приехать на концерт, Алексей Текслер поздравил по телефону, сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

«Дорогие ребята, я очень рад, что вы приехали с хорошим настроением. Я читал про ваши достижения, вы отлично учитесь, выигрываете олимпиады, занимаетесь творчеством и спортом. Вы большие молодцы. Мы все гордимся вами, вашими достижениями. Особые слова благодарности хотел сказать родителям: спасибо вам огромное. Дорогие ребята, я желаю вам новых успехов, чтобы у вас все получалось. Я уверен в будущем нашего региона, когда есть такие дети, как вы. С наступающим Новым годом!»— поздравил ребят Алексей Текслер.

Ирина Текслер также поздравила ребят, отметив, что познакомиться с ними для нее большая честь, а также поблагодарила юных южноуральцев за их труд и таланты.

В этом году праздничный концерт для талантливых детей прошел уже в третий раз. И если раньше Алексей Текслер наряжал елку вместе с ребятами, которые сами смастерили игрушки, то в этот раз елку сделали мультимедийной: на нее проецировали видео ребенка, где он рассказывает о своих достижениях.

После концерта губернатор лично позвонил тем ребятам, которые по тем или иным причинам не смогли приехать в резиденцию губернатора. Одной из них стала 14-летняя Инге Айсвирт из поселка Мирный, которая занимается творчеством, хорошо учится и побеждает в различных олимпиадах. Инге рассказала Алексею Текслеру о своих планах на будущее и поблагодарила за поздравление.

Напомним, сегодня губернатор Челябинской области дал старт акции «Елка желаний», в которой приняли участие сам губернатор и его супруга, а также члены областного правительства, главы районов и муниципалитетов.