Алексей Текслер поздравил воспитателей с профессиональным праздником

Они дают детям основу, которая определяет дальнейшую жизнь ребенка

Сегодня, 27 сентября, в России отмечается День воспитателя и всех дошкольных работников. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил их с профессиональным праздником и подчеркнул, что их труд требует особого призвания и склада души, ведь именно воспитатели дают детям первые навыки и знания об окружающем мире.

«В Челябинской области мы уделяем особое внимание развитию системы дошкольного образования. Беспрецедентными темпами строим и ремонтируем детские сады, оснащаем их современным оборудованием, благоустраиваем территории. Делаем все, чтобы малыши росли в уюте, комфорте и безопасности»,— подчеркнул губернатор.

При этом, по его словам, особую роль в этом процессе играют воспитатели и другие специалисты, которые окружают ребят теплом и заботой, прививают им уважение к старшим и любовь к Родине, а также помогают раскрывать таланты.

Алексей Текслер поблагодарил работников дошкольного образования за их профессионализм, самоотдачу, чуткость и преданность делу.

Официально праздник был утвержден в 2016 году с целью повышения престижа работы воспитателей и других специалистов дошкольных учреждений.