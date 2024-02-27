Алексей Текслер поздравил военных Сил специальных операций с профессиональным праздником

Памятная дата была установлена в 2015 году

Сегодня, 27 февраля, в России отмечается День Сил специальных операций. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил военнослужащих и ветеранов ССО с профессиональным праздником и подчеркнул, что благодаря своему профессионализму и мужеству они вносят огромный вклад в решение задач специальной военной операции.

«Бойцы ССО самоотверженно выполняют самые ответственные боевые задания, нередко связанные с риском для жизни, и всегда доказывают свою высочайшую эффективность при защите суверенитета и национальных интересов России», — сказал губернатор.

Алексей Текслер пожелал всем бойцам Сил специальных операций крепкого здоровья и достойной службы.

День Сил специальных операций отмечается ежегодно с 2015 года. Дата 27 февраля была выбрана потому, что в этот день в 2014 году вооруженные люди в камуфляже без опознавательных знаков установили контроль над зданием Верховного совета и правительства Республики Крым, которая на тот момент находилась в составе Украины.