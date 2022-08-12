Алексей Текслер поздравил военнослужащих ВВС с профессиональным праздником

Готовить военных летчиков и приобретать самолеты в России начали с 1910 года

Сегодня, 12 августа, в России отмечается День Военно-воздушных сил. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил военнослужащих и отметил, что поступить на службу в военную авиацию непросто и почетно, поскольку необходимо пройти жесткий отбор и серьезное обучение.

«Мы искренне гордимся нашими земляками, которые достойно служат в ВВС России, защищают воздушное пространство нашей страны, с честью выполняют боевые задачи за ее пределами», — сказал Алексей Текслер.

Также губернатор поздравил ветеранов Военно-воздушных сил и всех южноуральцев, причастных к развитию военной авиации. Среди них — сотрудники челябинской авиабазы Шагол, инженеры, конструкторы, работники оборонных предприятий и научных центров.

Алексей Текслер пожелал всем военнослужащим счастья, здоровья, чистого неба и новых успехов на службе Отечеству.

День Военно-воздушных сил России отмечается ежегодно 12 августа указом президента РФ от 31 мая 2006 года. До 2006 года праздник отмечался в третье воскресенье августа, в День Воздушного флота России.