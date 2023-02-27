Алексей Текслер поздравил военнослужащих Сил специальных операций с профессиональным праздником

Бойцы подразделения специального назначения эффективно выполняют сложнейшие задачи

Сегодня, 27 февраля, отмечается День Сил специальных операций России. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил военнослужащих и ветеранов с профессиональным праздником и отметил, что в воинских подразделениях специального назначения служат мужественные и сильные духом люди, готовые в любой момент встать на защиту родной страны и своих сограждан.

«В сложнейших боевых условиях они действуют максимально эффективно, четко и профессионально решают самые трудные и ответственные задачи. И сегодня новое поколение бойцов военного спецназа продолжает героические традиции предшественников, отважно выполняет свой воинский долг в ходе специальной операции на юго-западных рубежах страны, в других горячих точках планеты», — подчеркнул Алексей Текслер.

Глава региона поблагодарил ветеранов и личный состав Сил специальных операций за верность присяге и безупречную службу.

День Сил специальных операций довольно молодой праздник: он отмечается в соответствии с указом президента РФ от 2015 года. Дата 27 февраля выбрана неслучайно: именно в этот день в 2014 году вооруженные люди в камуфляже без опознавательных знаков установили контроль над зданием Верховного совета и правительства Автономной Республики Крым, которая в то время находилась в составе Украины, а в последующие дни и над аэропортом в Симферополе и другими стратегическими объектами на полуострове.