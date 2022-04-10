Алексей Текслер поздравил военнослужащих противовоздушной обороны с профессиональным днем

Праздник отмечается во второе воскресенье апреля

Сегодня, 10 апреля, в России отмечается День войск противовоздушной обороны России. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил военнослужащих и ветеранов ПВО с профессиональным праздником и отметил, что войска противовоздушной обороны — это неотъемлемая часть боевого потенциала вооруженных сил России и гарант безопасности россиян.

«Сегодня солдаты и офицеры войск ПВО выполняют сложнейшие задачи по отражению воздушных угроз в ходе специальной военной операции, отстаивают национальные интересы России, защищают жизни людей. Они проявляют высокое профессиональное мастерство, верность присяге, беспримерное мужество и стойкость при исполнении воинского долга. Каждый, кто в эти дни несет боевую вахту и стоит на страже мирного неба, заслуживает особых слов благодарности»,— сказал Алексей Текслер.

Губернатор пожелал военнослужащим и ветеранам крепкого здоровья, счастья и достойной службы на благо Отечества.

День войск противовоздушной обороны отмечается ежегодно во второе воскресенье апреля.