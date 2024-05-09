Алексей Текслер поздравил военнослужащих, проходящих лечение в госпитале

В этом году здесь обновили хирургический корпус и оборудование

Сегодня, 9 мая, Алексей Текслер поздравил военнослужащих СВО, проходящих лечение в окружном военном госпитале. Глава региона отметил, что за последнее время медучреждение изменило не только внешний облик: проведен ремонт хирургического корпуса, установлено современное оборудование.

«В день Великой Победы обязательно приезжаю в наш военный госпиталь. Поздравить наших раненых парней с праздником, поддержать их. 9 Мая, как и для всей страны, для ребят с фронта — главный праздник. Несмотря на все сложности, они встречают его в приподнятом настроении», — сказал Алексей Текслер.

По его словам, за последнее время госпиталь сильно изменился, причем не только внешне: отремонтирован хирургический корпус, установлено современное оборудование.

«Мы продолжаем всемерно помогать этому учреждению Министерства обороны. Поэтапно идут ремонтные работы внутри. С начала этого года, например, обновили хирургический корпус: палаты, современное оборудование, качественная мебель. Похорошел внутренний двор. И будем продолжать — на очереди ремонт фасада», — уточнил глава региона.

В военном госпитале в честь Дня Победы организовали концерт, праздничный стол, вручили подарки фронтовикам.

«Уверен, день нашей новой победы не за горами. И мы продолжим помогать нашим воинам ее добиться», — подчеркнул Алексей Текслер.