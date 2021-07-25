Алексей Текслер поздравил военнослужащих морского флота с профессиональным праздником

Традиционно праздник отмечается в последнее воскресенье июля

Сегодня, 25 июля, в России отмечается День Военно-морского флота. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил защитников морских рубежей и отметил, что среди ветеранов и нынешних военнослужащих немало южноуральцев.

«В этот день мы чествуем тех, кто верно хранит традиции морского братства, доблестно служит под легендарным Андреевским флагом. Мы также поздравляем всех, кто проектирует и строит новую морскую технику, обеспечивает военные корабли и морскую авиацию вооружением, навигационным и радиолокационным оборудованием, надежными и точными приборами. Успехи российского флота — это, в том числе, результат добросовестной работы наших конструкторов, инженеров, рабочих»,— отметил губернатор.

Алексей Текслер пожелал всем служащим Военно-морского флота России крепкого здоровья, новых побед на благо Родины, счастья, благополучия и мира в семьях.

Напомним, День Военно-морского флота традиционно отмечается в последнее воскресенье июля.