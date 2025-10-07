Алексей Текслер поздравил Владимира Путина с днем рождения от лица Челябинской области

Губернатор отметил работоспособность президента и поблагодарил за внимание к региону

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения — от себя лично и от имени региона — в своем телеграм-канале.

Он отметил, что Южный Урал и его жители постоянно чувствуют заботу главы государства.

«За последние годы президент несколько раз приезжал в регион. Каждый раз он давал старт новым проектам, которые меняют облик Челябинской области, поддерживал важные для жителей начинания. Всегда чувствуем заботу главы государства, его бесконечное внимание к людям. Дорогого стоит то, как Владимир Владимирович относится к нашим героям, тем, кто защищает нашу страну на передовой», — пишет Алексей Текслер.

Он признается, что всегда удивляется работоспособности российского президента, его способности разбираться в самых сложных темах, «видеть истину и принимать единственно верные решения во благо страны и нашего народа».

«Часто говорю, что мы живем в рубежное время. И не сомневаюсь, что с таким лидером Россия пройдет его с честью. Выстоит и победит. Челябинская область все для этого делает», — резюмирует губернатор в своем поздравлении.

Напомним, накануне в Челябинске прошел флешмоб, посвященный дню рождения российского лидера.