Алексей Текслер поздравил ветеранов и участников СВО на концерте в челябинской Опере

На сцене выступили лучшие творческие коллективы региона

Торжественный концерт «Победа будет за нами!» в честь Дня Победы состоялся сегодня, 9 мая, в челябинской Опере, где выступили лучшие творческие коллективы. Губернатор Алексей Текслер со сцены поздравил ветеранов, участников СВО и их родных с праздником. Специальным гостем концерта стал Народный артист РФ, актер театра, кино и телевидения Евгений Князев, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Собравшихся приветствовал губернатор Челябинской области Алексей Текслер, который напомнил об уроках истории.

«Это священный праздник для каждой семьи, для каждого из нас. Мы храним живую память о подвиге воинов-победителей, которые освободили мир от нацизма. Бесконечно благодарны труженикам тыла. Они, несмотря на тяготы и лишения войны, сумели выковать оружие победы, сохранили и приумножили промышленный потенциал нашей страны, нашего региона», — напомнил глава региона.

В далеком 1941-м весь народ встал на защиту Родины, дал достойный отпор захватчикам. С самых первых дней Южный Урал активно помогал фронту, стал опорным краем державы. И сегодня регион сохраняе этот высокий статус.

«Наши оборонные предприятия работают каждый день в три смены и надежно обеспечивают армию и флот всем необходимым. Наши земляки, участники специальной военной операции, мужественно выполняют свой воинский долг. Они прямые наследники поколения победителей и достойно продолжают дело своих дедов и прадедов», — отметил Алексей Текслер.

Он повторил, что слишком часто в последнее время в мире наблюдаются попытки переписать историю, приуменьшить роль страны в борьбе с нацизмом и что этого нельзя допустить.

«Мы помним летопись славных дел нашей страны. По-настоящему гордимся ее защитниками, чтим их бессмертный подвиг. И передаем эту память новым поколениям. В зале сегодня живые свидетели событий Великой Отечественной войны: труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, люди, пережившие ужасы фашистских концлагерей. Рад видеть на нашем торжественном концерте участника Великой Отечественной войны Николая Егоровича Шайбала. За его плечами большой боевой путь освобождения фашистов в Советской Украине, Болгарии, Румынии. На таких людей, как Николай Николаевич, равняются нынешние защитники Отечества, участники специальной военной операции. Они сегодня тоже вместе с нами, как и погибшие герои», — отметил глава региона.

Для зрителей выступили творческие коллективы региона. Специальный гость концерта Народный артист РФ, актер театра, кино и телевидения Евгений Князев исполнил стихи о войне и Победе.





На торжественном концерте выступили победитель национального проекта патриотической песни «Родники», солист Владимирской филармонии Максим Резниченко с театром танцевальных миниатюр «Hi-Tech», специальный гость концерта, народный артист России, лауреат Государственной премии, актер театра, кино и телевидения Евгений Князев, мужской хор «Брависсимо» и хореографическая студия при Государственном академическом ансамбле танца «Урал», актрисы Челябинского государственного академического театра драмы имени Наума Орлова, победительница Российской студенческой весны и Дельфийских игр России Елена Межова и другие.