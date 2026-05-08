Алексей Текслер поздравил ветерана Великой Отечественной войны Николая Шайбалова с Днем Победы

Он участвовал во многих знаковых боях

В преддверии Дня Победы Алексей Текслер навестил ветерана Великой Отечественной войны Николая Егоровича Шайбалова и лично поздравил его с наступающим праздником.

«Николай Егорович, у Вас удивительная судьба. Горжусь, что есть возможность пообщаться с такими людьми, как вы. Вы — пример мужества, любви к Родине и патриотизма. Вы прошли через такие трудности, через такие испытания и дали возможность следующим поколениям жить лучше. За это вам огромное спасибо и низкий поклон от всех жителей Челябинской области», — отметил глава региона.





Николай Егорович Шайбалов родился 21 февраля 1926 года в Омской области. Участвовал в оборонительных боях по удержанию плацдарма на правом берегу Днепра, освобождал Кривой Рог, принимал участие в Ясско-Кишиневской операции, освобождении Румынии и Болгарии.

«Мы тепло пообщались. Николай Егорович с удивительной точностью помнит даты, события, детали тех лет. И при этом живо интересуется сегодняшним днем: следит за новостями, любит передачи об истории и природе»,— сказал губернатор.





Алексей Текслер отметил в своем канале в МАХ, что благодаря таким Героям, как Николай Егорович, у нас есть все то, что мы так часто принимаем как должное: наш дом, наша земля, наша история. Они прошли через испытания, которые трудно даже представить, и подарили возможность строить жизнь в мирное время. Ветераны — живые примеры мужества, силы духа и глубокой любви к Родине, на которые равняются и нынешние защитники Отечества.

После войны, в 1950 году, он «завербовался в Челябинск». Работал плотником в тресте, строившем дома в районе лакокрасочного завода, затем — на трубопрокатном заводе, помогал перестраивать завод имени Колющенко, когда тот внедрял производство грейдеров. С 1954 по 1994 год работал на Челябинском радиозаводе «Полет» в должности инженера.

Николай Егорович на протяжении многих лет принимает активное участие в патриотическом воспитании молодежи. Имеет большую семью — у ветерана 2 дочери, 4 внуков, и 7 правнуков.

Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу» и «За Победу над Германией». В прошлом году Николаю Егоровичу было присвоено звание «Почетный гражданин города Челябинска».