Алексей Текслер поздравил верующих со Светлым Христовым Воскресением

В этом году главный христианский праздник выпадает на 20 апреля

Сегодня, 20 апреля, православные христиане отмечают Пасху — Светлое Христово Воскресение. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил южноуральцев, отметив, что этот праздник — вечный символ победы жизни над смертью и добра над злом.

«В это святое время верующие объединяются в молитве, открывая сердца для милосердия и любви. С новой надеждой люди приступают к добрым делам, ощущая особую важность сплоченности и взаимной поддержки, которые во все время помогали нашему народу преодолевать трудности и решать большие государственные задачи»,— подчеркнул Алексей Текслер.

Глава региона также отметил роль Русской православной церкви и позицию Челябинской митрополии в возрождении многовековых традиций и духовных основ современного общества.

Подробнее о главном православном празднике читайте в нашем материале.