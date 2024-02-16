Алексей Текслер поздравил Управление ФСБ России по Челябинской области с юбилеем

Ведомству исполняется 90 лет

Сегодня, 16 февраля, Управление Федеральной службы безопасности по Челябинской области отмечает 90-летие со дня образования. Губернатор Алексей Текслер поздравил ветеранов и сотрудников регионального УФСБ и подчеркнул, что они эффективно обеспечивают безопасность южноуральцев и сохранность государственной тайны на протяжении стольких лет.

«У нас важный регион со своей спецификой: протяженная государственная граница, множество стратегических объектов, значимые для страны промышленные производства и научные центры, развитая транспортная инфраструктура. И во многом незаметная, но эффективная работа сотрудников регионального УФСБ России обеспечивает безопасность жителей области, сохранность государственной тайны, стабильность и спокойствие на Южном Урале», — сказал губернатор.

По словам Алексея Текслера, сейчас Россия находится на важном историческом этапе, ведя борьбу с внешними угрозами и преодолевая санкционное давление. Задачи по борьбе с преступностью, терроризмом и экстремизмом стали серьезнее, но и ответственность органов безопасности стала выше.

Глава региона поздравил сотрудников и ветеранов с юбилеем ведомства и пожелал им крепкого здоровья и успехов.