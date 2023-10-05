Алексей Текслер поздравил учителей с профессиональным праздником

Губернатор Челябинской области подчеркнул, что для работы с детьми необходимы особые качества

Сегодня, 5 октября, в России и многих других странах отмечается День учителя. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил педагогов с профессиональным праздником и отметил, что для работы с детьми, помимо профессиональных компетенций, нужны особый душевный склад и способность разглядеть талант в каждом ученике.

«Я искренне рад, что в нашей системе образования работают люди, для которых педагогика — истинное призвание и дело всей жизни. Благодаря увлеченным и неравнодушным учителям школьники из нашей области каждый год побеждают на всероссийских и международных олимпиадах и конкурсах, поступают в престижные вузы и колледжи, становятся достойными гражданами страны, успешными в жизни и выбранной профессии»,— сказал губернатор.

Алексей Текслер поблагодарил всех учителей, преподавателей и наставников за их нелегкий и благородный труд. Он пожелал, чтобы ученики как можно чаще радовали своими успехами, а цифровые технологии облегчали работу.

Изначально праздник по решению ЮНЕСКО отмечали в первое воскресенье октября. Однако в 1994 году было принято решение установить дату празднования 5 октября. Именно этот день был выбран потому, что в 1966 году был принят первый международный документ «О положении учителей», где определялись их основные права и обязанности.