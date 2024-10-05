Алексей Текслер поздравил южноуральских учителей с профессиональным праздником

Во все времена от их профессионализма зависело будущее страны

Сегодня, 5 октября, отмечается Всемирный день учителя. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил южноуральских учителей с профессиональным праздником и подчеркнул, что во все времена от их профессиональных и личностных качеств во многом зависело состояние дел в государстве, а также определялись судьбы новых поколений.

«Сегодня профессия учителя — одна из самых востребованных и уважаемых в России. У нас действует национальный проект „Образование“, несколько федеральных программ, различные региональные меры поддержки педагогов. Сфере уделяется особое внимание, тем более что президент поставил четкую задачу: Россия должна войти в мировой топ-10 по качеству общего образования», — сказал губернатор.

Он пожелал учителям, чтобы ученики как можно чаще радовали их своими успехами и достижениями, а также росли настоящими патриотами своей страны.

Всемирный день учителя отмечается с 1994 года. Праздник — повод выразить поддержку педагогам, которая им необходима для раскрытия их таланта и призвания.