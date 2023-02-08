Алексей Текслер поздравил ученых с Днем российской науки

Праздник отмечается уже более 20 лет

Сегодня, 8 февраля, отмечается День российской науки. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил ученых с профессиональным праздником и отметил, что в регионе исследованиями и разработками занимаются более 15,5 тысячи человек. Еще больше тех, кто организует деятельность научных коллективов и внедряет новые разработки в производство, превращая передовые экспериментальные технологии в привычную повседневность.

«Сложно переоценить роль ученых в развитии общества и нашей страны. Мощный интеллектуальный потенциал отечественной науки позволил России стать одним из мировых лидеров, обеспечить ядерный паритет, сохранив таким образом баланс сил и интересов в мире»,— сказал губернатор.

По его словам, российские исследователи помогли проложить человечеству дорогу в космос, открыть тайны истории, найти вакцины и лекарства от множества опасных болезней, а также создать новые материалы для различных отраслей промышленности.

«И сейчас, благодаря таланту и настойчивости ученых, наша страна уверенно укрепляет технологический суверенитет и реализует смелые инновационные проекты в самых разных сферах жизни»,— добавил Алексей Текслер.

Глава региона пожелал всем причастным к развитию российской науки сил, вдохновения, терпения и новых открытий.

День российской науки отмечается ежегодно с 1999 года. Дата 8 февраля была выбрана потому, что в этот день в 1724 году указом правительствующего Сената по распоряжению Петра I в России была основана Академия наук.