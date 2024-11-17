Алексей Текслер поздравил участковых полицейских с профессиональным праздником

Праздник отмечается с 2002 года

17 ноября в России отмечается День участковых уполномоченных полиции. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил сотрудников и ветеранов службы и отметил, что их деятельность обеспечивает стабильное функционирование всей правоохранительной системы Челябинской области.

«Участковые призваны всегда находиться рядом с жителями, защищать их от противоправных действий и преступных посягательств, первыми приходить на помощь в трудную минуту. Не менее важно ваше непосредственное участие в раскрытии преступлений, профилактике и пресечении административных правонарушений»,— подчеркнул губернатор.

По словам Алексея Текслера, работа участковых требует высокого профессионализма и решительности, неравнодушия и искреннего стремления оправдать доверие людей.

Глава региона поблагодарил тех, кто посвятил себя этой важной и ответственной службе, и пожелал им крепкого здоровья и благополучия.