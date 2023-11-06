Алексей Текслер поздравил телеканал ОТВ с юбилеем

Телекомпании исполняется 20 лет

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Сегодня, 6 ноября, телеканал ОТВ отмечает 20-летний юбилей. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил коллектив компании «Обл-ТВ» и отметил, что за эти годы она прошла большой путь и выросла в крупный медиахолдинг, объединяющий несколько ярких и авторитетных средств массовой информации.

«Главный залог успехов телекомпании — невероятно сильный творческий и технический коллектив, команда настоящих профессионалов и единомышленников. Спасибо всем сотрудникам за постоянную готовность идти вперед, стремление честно и объективно рассказывать о происходящих событиях, желание быть интереснее, ярче, полезнее. Благодаря этой большой работе жители области узнаю́т о жизни всего региона, знакомятся с новыми проектами, видят, как решаются проблемы людей»,— подчеркнул Алексей Текслер.

Он пожелал коллективу медиахолдинга «Первый областной» верных зрителей, читателей и слушателей, а также дальнейшей плодотворной работы, творческих открытий и новых планов.

Телеканал ОТВ изначально назывался «Областной канал». Под таким названием он впервые вышел в эфир 6 ноября 2023 года. Первой программой стала «Новости — Южный Урал». В августе 2005 года телеканал изменил название на ОТВ, под которым вещает до сих пор.

Ежедневно в эфире ОТВ выходят не только новости, но и десятки развлекательных и познавательных авторских программ, а также транслируются фильмы и сериалы.