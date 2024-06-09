Алексей Текслер поздравил текстильщиков с профессиональным праздником

У южноуральских предприятий текстильной промышленности большие перспективы

Сегодня, 9 июня, в России отмечается День работников текстильной и легкой промышленности. Губернатор поздравил специалистов этой отрасли с профессиональным праздником и подчеркнул, что это важный сегмент в экономике региона и отрасль с большими перспективами.

«Южноуральские компании успешно работают на региональном рынке, продвигают свои бренды в других субъектах федерации и дружественных странах. С началом специальной военной операции многие предприятия быстро адаптировали производство под нужды армии и расширили ассортимент продукции, не потеряв в ее качестве»,— отметил губернатор.

Алексей Текслер подчеркнул, что секрет успеха южноуральских компаний — в профессионализме коллективов, преданности людям и стране, эффективном управлении и стремлении развиваться.

Глава региона поблагодарил работников отрасли за их труд и самоотдачу и пожелал новых успехов.

День работников текстильной и легкой промышленности ежегодно отмечается во второе воскресенье июня. К основным отраслям такой промышленности относятся швейная, кожевенная, обувная, меховая. Относят к ней и производство полимерно-пленочных материалов.