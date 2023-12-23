Алексей Текслер поздравил талантливых школьников с Новым годом

В резиденцию губернатора были приглашены 55 ребят

Сегодня, 23 декабря, в резиденции губернатора Челябинской области состоялся новогодний прием для талантливых детей. На мероприятии 55 юных южноуральцев в возрасте от 11 до 14 лет сразились за звание суперэрудитов, посмотрели праздничный концерт с участием звезды шоу «Голос. Дети» Akmal` и получили подарки из рук главы региона Алексея Текслера и его супруги Ирины, передает пресс-служба правительства Челябинской области.

В этом году участниками традиционного новогоднего приема стали победители и призеры гражданско-патриотических мероприятий, участники патриотических объединений и обучающиеся кадетских классов, в том числе дети участников специальной военной операции. Алексей Текслер поприветствовал ребят и поблагодарил их родителей и наставников.

«Рад вас приветствовать в резиденции губернатора. Спасибо каждому из вас, вы хорошо старались в течение всего года. Вы проявили себя и в учебе, и в творчестве, и в спорте, и, конечно, в патриотической деятельности. Огромное спасибо вашим родителям, они много в вас вкладывают, вы отдаетесь сторицей. А также хочу сказать слова благодарности вашим наставникам. Уверен, что каждый из вас сохранит любовь и тепло к своему наставнику. Дорогие друзья, с наступающим Новым годом. Желаю, чтобы следующий год был ярким на события. Нужно двигаться вперед, достигать новых высот, стремиться быть лучшим в своем любимом деле»,— поздравил Алексей Текслер.

Праздник получился ярким и увлекательным: ребята приняли участие в квизе, главной темой которого стала Челябинская область. Те, кто верно ответил на наибольшее количество вопросов, получил звание суперэрудита. Затем для талантливых школьников устроили праздничный концерт с поздравлениями Деда Мороза и Снегурочки. После их развлекали детские коллективы и участник телешоу «Голос. Дети» и «Голос. Уже не дети» Akmal`.

Напомним, новогодний прием для талантливых детей проходит пятый год подряд по инициативе Алексея Текслера.

Ранее губернатор с супругой дали старт Всероссийской акции «Елка желаний». Алексею Текслеру попался шар с желаниями сестер Виктории и Софии Халимовых из Сосновского района, которые попросили наборы для творчества и велосипед. Ирина Текслер исполнит желания братьев Максима и Никиты Загоскиных из Магнитогорска — ребята пожелали самокат и электрогитару.