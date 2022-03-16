Алексей Текслер поздравил супругу с годовщиной свадьбы

Подписчики губернатора поделились своими свадебными фото

Губернатор Алексей Текслер написал пост, посвященный своей жене. Сегодня у семьи двадцатая годовщина свадьбы. К поздравлениям Алексея Текслера присоединились и сотни подписчиков.

«Сегодня двадцать лет со дня нашей свадьбы. Для меня это было будто вчера. Благодарен судьбе за нашу встречу, за то, что идем по жизни вместе. Любимая, спасибо тебе за нашу семью, за сына, за каждый прожитый вместе день», — написал Алексей Текслер.

Он выставил несколько свадебных фото. Пост получил сотни комплиментов и слов поздравлений. А некоторые подписчики подхватили идею губернатора и стали отправлять в комментарии свои свадебные фото.

Будущий губернатор Челябинской области двадцать лет назад работал главным бухгалтером Заполярного филиала компании «ГМК «Норильский никель». В 2005-2006 годах он стал заместителем директора — руководителем многоотраслевой обеспечивающей дирекции Заполярного филиала «Норникеля». Семья жила в Норильске до 2011 года.

