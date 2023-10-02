Алексей Текслер поздравил студентов и работников ссузов с Днем среднего профобразования

Праздник учредили в 2022 году

Сегодня, 2 октября, в России отмечают День среднего профессионального образования. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отметил, что для региона это важный праздник, объединяющий педагогов, студентов и выпускников ссузов.

«В Челябинской области исторически сложилась развитая сеть профильных образовательных учреждений, которые славятся крепкими трудовыми традициями и сильными педагогическими коллективами. За последние годы мы многое сделали, чтобы региональная система профобразования стала более динамичной и могла оперативно отвечать на вызовы времени»,— отметил губернатор.

По его словам, в южноуральских колледжах и техникумах активно обновляется материально-техническая база, внедряются современные модели обучения, в том числе по федеральному проекту «Профессионалитет». Также ведется совместная с работодателями подготовка студентов по новым востребованным специальностям.

Алексей Текслер поблагодарил педагогов и мастеров производственного обучения и всех работников ссузов за глубокие знания, самоотдачу и преданность выбранному делу.

День среднего профессионального образования — один из новых в России праздников. Он был установлен указом президента РФ Владимира Путина в 2022 году в целях развития и популяризации среднего профессионального образования.