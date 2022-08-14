Алексей Текслер поздравил строителей с профессиональным праздником

День строителя в России отмечают уже более 60 лет

Сегодня, 14 августа, в России отмечается День строителя. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил работников и ветеранов этой отрасли и отметил, что качество и надежность давно стали «визитной карточкой» южноуральских строителей.

«Десятилетиями в Челябинской области складывалась мощная стройиндустрия. Несколько поколений специалистов создавали масштабную производственную, жилищную, социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуру нашего региона. И в наши дни эта отрасль остается одной из ведущих в экономике Челябинской области»,— сказал Алексей Текслер.

По его словам, благодаря таланту архитекторов, проектировщиков, инженеров и рабочих преображаются общественные пространства, ежегодно строятся не менее полутора миллионов квадратных метров нового жилья, возводятся современные школы и детские сады, спортивные и культурные объекты. Алексей Текслер подчеркнул, что от профессионализма строителей во многом зависит успешное решение социальных задач, качество жизни южноуральцев, красота и комфорт городов и поселков Челябинской области.

«Желаю всем работникам и ветеранам строительной отрасли успехов, доброго здоровья, счастья и благополучия!»— поздравил губернатор.

День строителя в России отмечается ежегодно во второе воскресенье августа указом президиума Верховного совета СССР от 6 сентября 1955 года.