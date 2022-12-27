Алексей Текслер поздравил спасателей с профессиональным праздником

День спасателя отмечается с 1995 года

Сегодня, 27 декабря, в России отмечается День спасателя. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил сотрудников и ветеранов спасательных служб с профессиональным праздником и отметил, что они выполняют сложную и ответственную работу, нередко связанную с опасностью для жизни.

«Вы первыми приходите на помощь людям, попавшим в беду, ликвидируете последствия чрезвычайных ситуаций, противостоите природной стихии. В любой ситуации проявляете мужество, предельную собранность и выдержку, готовность к самопожертвованию во имя спасения людей», — подчеркнул губернатор.

По словам Алексея Текслера, в этом году спасатели еще раз доказали верность гражданскому и профессиональному долгу, помогая восстанавливать мирную жизнь в Донецкой Народной Республике. Также они помогали советами и снаряжением коллегам из донецких подразделений МЧС.

Глава Челябинской области поблагодарил спасателей за службу и пожелал им и их семьям крепкого здоровья и взаимопонимания.

День спасателя в России отмечается с 1995 года указом президента РФ от 26 декабря. Дата 27 декабря была выбрана не случайно: именно в этот день в 1990 году Совет министров РСФСР принял постановление «Об образовании российского корпуса спасателей».