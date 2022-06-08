Алексей Текслер поздравил социальных работников с профессиональным праздником

Его отмечают ежегодно 8 июня с 2001 года

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил работников сферы социальной защиты населения с профессиональным праздником. Глава региона отметил, что помогать тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации, — это не только напряженный труд, но и призвание, а милосердие, сострадание и отзывчивость — главные качества, которыми должны обладать социальные работники.

«Социальная политика неизменно находится в фокусе внимания правительства Челябинской области. Мы стремимся охватить мерами государственной поддержки всех нуждающихся южноуральцев, обеспечить людям комфортное получение льгот и услуг. Благодаря сотрудникам социальных служб эта поддержка доходит до каждого адресата и делает жизнь людей лучше и светлее», — подчеркнул Алексей Текслер.

Губернатор пожелал всем ветеранам и действующим работникам соцзащиты крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Дата 8 июня была выбрана неслучайно. Именно в этот день в 1701 году Петр Первый издал указ «Об определении в домовых Святейшего Патриархата богадельни нищих, больных и престарелых», согласно которому в богадельне должен был быть здоровый человек, который бы ухаживал за больными и всячески помогал им.