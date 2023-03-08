Алексей Текслер поздравил сотрудниц завода пластмасс в Копейске с 8 Марта

Губернатор отметил важность работы женщин на предприятии

Накануне, 7 марта, губернатор Челябинской области Алексей Текслер заехал на предприятие «Завод „Пластмасс“» в Копейске и лично поздравил женский коллектив с 8 Марта, вручив каждой сотруднице букет тюльпанов. В своем телеграм-канале глава региона сообщил, что многое на заводе делают исключительно женщины, и делают это качественно.

«Женщин здесь больше половины коллектива. Не стану рассказывать о продукции предприятия, но отмечу, что она очень нужна для победы. Работа идет в несколько смен. Многое делают исключительно женщины. И, как многое другое, за что берутся женские руки — делают качественно»,— написал губернатор.

Также он поблагодарил всех женщин за труд, воспитание детей, любовь и понимание, а также за их помощь для ребят на фронте.