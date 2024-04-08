Алексей Текслер поздравил сотрудников военкоматов с профессиональным праздником

Ежегодно ряды Российской армии пополняют до семи тысяч призывников-южноуральцев

Сегодня, 8 апреля, в России отмечается День сотрудников военных комиссариатов. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил тех, кто трудится в военкоматах, с профессиональным праздником и подчеркнул, что с начала спецоперации военные комиссариаты серьезно повысили свою эффективность.

«Для многих наших земляков военкоматы стали важной ступенью для перехода от гражданской жизни к доблестной службе в Вооруженных силах России, помогли определиться с выбором достойной профессии. Ежегодно ряды Российской армии и флота пополняют от шести до семи тысяч призывников-южноуральцев, активно идет набор на военную службу по контракту. Все это — результат масштабной организационной и патриотической работы, выстроенной военными комиссариатами в сотрудничестве с правительством области, муниципалитетами и общественными организациями»,— отметил Алексей Текслер.

По словам губернатора, с начала спецоперации с поддержкой региона военкоматы стали активнее внедрять цифровые технологии в процессы учета, а также улучшили условия для сотрудников и посетителей. Развивать систему подготовки и отбора на военную службу будут и дальше.

Алексей Текслер пожелал всем сотрудникам военкоматов новых успехов в ответственной работе, крепкого здоровья и благополучия.

День сотрудников военных комиссариатов отмечается ежегодно с 2007 года. Дата 8 апреля была выбрана потому, что в этот день в 1918 году были учреждены волостные, уездные, губернские и окружные комиссариаты по военным делам. Их основной задачей была подготовка населения к введению обязательной воинской повинности.