Алексей Текслер поздравил сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии с праздником

Это значимое звено в системе безопасности

Сегодня, 29 октября, в России отмечается День вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил сотрудников охранных подразделений Росгвардии с профессиональным праздником и подчеркнул, что они играют большую роль в обеспечении безопасности и правопорядка.

«Подразделения службы вневедомственной охраны защищают важные государственные и муниципальные объекты, охраняют имущество предприятий и граждан»,— отметил губернатор.

По словам Алексея Текслера, сотрудников охранных предприятий Росгвардии отличают высокий профессионализм, самоотверженность и слаженность действий в самых сложных и опасных ситуациях. Губернатор выразил уверенность в том, что они и дальше будут с честью выполнять все поставленные задачи.

Глава региона пожелал сотрудникам и ветеранам службы крепкого здоровья и благополучия.