Сегодня, 29 октября, в России отмечается День вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил сотрудников охранных подразделений Росгвардии с профессиональным праздником и подчеркнул, что они играют большую роль в обеспечении безопасности и правопорядка.
«Подразделения службы вневедомственной охраны защищают важные государственные и муниципальные объекты, охраняют имущество предприятий и граждан»,— отметил губернатор.
По словам Алексея Текслера, сотрудников охранных предприятий Росгвардии отличают высокий профессионализм, самоотверженность и слаженность действий в самых сложных и опасных ситуациях. Губернатор выразил уверенность в том, что они и дальше будут с честью выполнять все поставленные задачи.
Глава региона пожелал сотрудникам и ветеранам службы крепкого здоровья и благополучия.