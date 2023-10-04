Алексей Текслер поздравил сотрудников системы гражданской обороны МЧС

Сегодня они отмечают профессиональный праздник

Сегодня, 4 октября, в России отмечается День гражданской обороны МЧС. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил сотрудников и ветеранов системы и подчеркнул, что эта служба требует высокой профессиональной подготовки, выдержки и самоотдачи.

«В этот день мы чествуем мужественных, самоотверженных людей, которые в круглосуточном режиме достойно исполняют свой долг по защите людей от природных и техногенных катастроф, от последствий вооруженных конфликтов, обеспечивают безопасность граждан в мирное и военное время»,— сказал губернатор.

Алексей Текслер добавил, что военнослужащие войск гражданской обороны МЧС России готовы в любой момент прийти на помощь людям в самых сложных обстоятельствах, оперативно ликвидировать последствия чрезвычайных ситуаций и в любых условиях действовать эффективно.

Глава региона поблагодарил сотрудников системы гражданской обороны за отвагу, патриотизм и верность профессиональному долгу и пожелал им крепкого здоровья и достойной службы на благо Родины.

Дата праздника 4 октября была выбрана потому, что в этот день в 1932 году в СССР была создана общесоюзная система местной противовоздушной обороны, которая в 1961 году была преобразована в гражданскую оборону СССР.