Алексей Текслер поздравил сотрудников прокуратуры Челябинской области с 90‑летием ведомства

Губернатор отметил успехи работников ведомства

Сегодня, 5 февраля, губернатор Челябинской области поздравил сотрудников и ветеранов региональной прокуратуры с 90‑летием создания надзорного ведомства, сообщает пресс-служба правительства.

«От всей души поздравляю вас с юбилеем прокуратуры Челябинской области. Совсем недавно мы отметили 90 лет со дня рождения нашего региона. Тогда же, в 1934 году, были созданы и наши прокурорские органы. Так что история у области и главного надзорного органа одна, и мы все по праву ею гордимся. Все эти десятилетия областная прокуратура контролирует соблюдение законности на Южном Урале и является ключевым звеном правоохранительной системы. Прокурорские работники верой и правдой служат закону и порядку, защищают интересы людей, борются с преступностью, коррупцией и любыми нарушениями правовых норм. От вашей работы во многом зависит вера людей в справедливость, в государственный порядок», — обратился к сотрудникам прокуратуры Алексей Текслер.

По итогам прошлого года прокуроры предъявили 540 исков работодателям и взыскали более 80 миллионов рублей долгов по зарплатам.

С началом специальной военной операции работники прокуратуры следят за соблюдением прав и интересов военнослужащих и их семей.

Глава региона высоко оценил взаимодействие, которое сложилось между органами прокуратуры и правительством области.

«Это действительно помощь, которую вы оказываете всем органам власти для того, чтобы максимальное количество проблем наших граждан было решено, причем оперативно. Мы вместе стремимся к тому, чтобы развивать наш регион в интересах жителей Челябинской области и консолидируем усилия для достижения этих целей», — подчеркнул губернатор.

Глава региона вручил медаль «За вклад в развитие Челябинской области» председателю комитета Законодательного собрания региона Анатолию Брагину, который возглавлял областную прокуратуру с 1997 по 2004 год.

Почетными грамотами были награждены 12 ветеранов прокуратуры, а коллектив ведомства получил благодарственное письмо.