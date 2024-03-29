Алексей Текслер поздравил сотрудников ПАО «Агрегат» с 265‑летием завода

Предприятие — экономическое сердце города Сима

Сегодня, 29 марта, симскому заводу «Агрегат» исполняется 265 лет. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил коллектив предприятия и отметил, что один из старейших заводов Южного Урала начал свой путь с традиционной для региона металлургии, а теперь выпускает современную и востребованную авиационно-техническую продукцию.

«Активное внедрение инновационных технологий и высокий профессионализм коллектива позволяют заводу надежно обеспечивать потребности оборонно-промышленного комплекса, а также производить аварийно-спасательный инструмент для структур МЧС и МВД, организаций жилищно-коммунального хозяйства и других жизненно важных сфер», — подчеркнул губернатор.

По словам Алексея Текслера, для небольшого города Сима «Агрегат» является экономическим сердцем. Это и крупный налогоплательщик, и ответственный работодатель, и надежный социальный партнер.

Глава региона поблагодарил действующих сотрудников предприятия и ветеранов за добросовестный труд и вложенные усилия, а также пожелал, чтобы юбилейный для предприятия год принес успех всем новым проектам.