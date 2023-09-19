Алексей Текслер поздравил сотрудников оборонно‑промышленных предприятий с Днем оружейника

Праздник отмечается с 2012 года

Сегодня, 19 сентября, в России отмечается День оружейника. Губернатор Челябинской области поздравил работников оборонной промышленности с профессиональным праздником и отметил, что благодаря их мастерству Южный Урал является одной из главных опор оборонно-промышленного комплекса страны.

«Современные системы вооружения позволяют Российской армии эффективно выполнять боевые задачи, сдерживать внешнюю агрессию, направленную на нашу страну. И мы приложим все силы, чтобы в условиях повышенной нагрузки предприятия оборонной промышленности региона чувствовали себя уверенно, динамично развивались, сохраняли и усиливали высококвалифицированными кадрами свои трудовые коллективы», — сказал губернатор.

Алексей Текслер пожелал всем работникам отрасли счастья, благополучия и мира.

День оружейника в России отмечается с 2012 года. Дата праздника не меняется. Известно, что учредить его попросил конструктор стрелкового оружия Михаил Калашников. В 2010 году он встретился в Ижевске с Владимиром Путиным, который тогда занимал пост премьер-министра, и попросил утвердить день для представителей оборонно-промышленной отрасли.