Алексей Текслер поздравил сотрудников налоговых органов с профессиональным днём

Праздник отмечается ежегодно 21 ноября.

Сегодня, 21 ноября, в России отмечается День работника налоговых органов. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил южноуральцев, работающих в этой сфере, с профессиональным праздником и отметил, что на Южном Урале работает одна из сильнейших и профессиональных команд.

«Налоги служат основным источником пополнения государственного бюджета, и они же являются важным механизмом развития экономики. События 2020 года наглядно доказали это. Гибкая налоговая политика позволила Челябинской области поддержать бизнес в условиях введенных ограничений, сохранить рабочие места и доходы людей. Важно, что все принятые решения были оперативно и четко реализованы на уровне налоговых органов»,— сказал губернатор.

Также Алексей Текслер поблагодарил сотрудников налоговой службы за компетентность, ответственность, внимание к людям, преданность своему делу и пожелал новых профессиональных успехов, процветания и благополучия.